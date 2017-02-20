桃園新屋5：24 觀測到今年第一聲春雷

今天7時50分台灣雷達合成回波圖。(圖/中央氣象局)

中央氣象局表示，桃園市新屋觀測站在今天清晨5時24分觀測到今年第一聲春雷，台灣北部各地陸續出現降雨。其中，新北市石門區截至上午7時40分雨量累計10毫米，最多。

氣象局表示，今日因南方雲系北移影響，南部地區、東南部地區、東部地區及澎湖、金門、馬祖降雨機率將會提高，其他地區晚上之前大致為多雲到晴的天氣。但週三（22日）開始由於鋒面接近，各地天氣將有明顯轉變，台灣各地白天雖依然暖和，但下半天各地降雨機率就會增高。

(中時電子報)