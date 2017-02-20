廖任磊首投實戰打擊 5人只解決2人
自加盟讀賣巨人後，我國旅日好手廖任磊身材高大、條件好，在同期新秀中受到不少關注，不過球速飛快的他，控球一直是個大問題，昨首度在巨人二軍投實戰打擊練習，面對5人次僅讓2人出局，還送出2次保送，不過他並沒有被擊倒，「能找到得克服的問題很好，我得讓動作更平衡。」
《日刊體育》報導，廖任磊昨練習中，首棒面對過去為巨人主力、去年陷入低潮而從二軍出發的龜井善行，就投出了四壞球保送，雖讓下一棒的脇谷亮太打出二壘飛球，但緊接著堂上剛裕補上一支左外野安打；遭打出安打後，又對力拚振作的老將相川亮二投出保送，最後讓寺內崇幸打出右外野界外飛球下莊。
「球會亂飛，不過沒關係，」儘管廖任磊有放球點不穩定的問題，不過昔日曾為巨人名投手的二軍總教練齋藤雅樹，仍給予他肯定，「投出的球很有力，尤其決勝球，讓打者很難確實掌握。」巨人二軍和三軍接下來將在23日展開實戰比賽，廖任磊無意外應還會登板，屆時控球的狀況，值得再多觀察。
(中時電子報)
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