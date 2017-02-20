被爆秘婚土豪當小三 「前天王嫂」樂基兒曝真相
香港名模樂基兒和黎明2008年結婚，可惜只維持4年就離婚，單身後桃花不斷的她，和現任男友Ian熱戀2年，但近日卻被網友爆料她已秘婚，還直指她是小三，對此，她也做出回應「當然沒有」。
樂基兒近日在IG上傳性感自拍照，卻有網友留言爆料，男友Ian是55歲擁有遊艇的土豪，兩人已在新加坡秘婚，還直指她是小三，新老公為她抛棄髮妻，並口出惡言罵她不要臉、醜女，要她滾出香港、大陸。
面對這名網友的爆料，樂基兒受訪時僅淡淡說，對方已經在她IG鬧很久了，如果封鎖他，又會開新帳號來亂，她也不知道對方是男是女，並否認新加坡秘婚，「當然沒有，至少10年沒去新加坡了」。
(中時電子報)
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