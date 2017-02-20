國民黨魁之爭搶破頭 傳葉匡時也要選

本次國民黨主席選舉可說空前競爭激烈，藍營內部傳出還有「第7人」也想角逐，這人就是前交通部長葉匡時。(資料照片/陳怡誠攝)

本次國民黨主席選舉可說空前競爭激烈，繼黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌、前副總統吳敦義、台北農產運銷公司總經理韓國瑜及前副主席詹啟賢後，前立委潘維剛也將於24日正式宣布參選。但現在藍營內部傳出還有「第7人」也想角逐，這人就是前交通部長葉匡時。

葉匡時目前擔任長風文教基金會執行長，該基金會由前行政院長江宜樺創辦，外界推測江是為了備戰2020總統大選。據《聯合報》報導，江宜樺昨出席活動時坦承，雖然當事人一直未出面，但藍營內部確實有勸進葉匡時的聲浪。

國民黨人士認為，無論是6或7人參選，都對大局沒影響，從選舉基本面分析，幾乎確定黨主席第一輪選戰，沒有人會取得過半票數，一定得打到第二輪。

(中時電子報)