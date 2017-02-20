金正男遇刺奪命 監視器畫面曝光

北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男遇刺身亡案，日本的電視台公開金正男遇害的監視器畫面，影片中金正男獨自一人到吉隆坡第2國際機場，整個刺殺過程僅約3秒鐘。

馬來西亞星洲網報導說，日本富士電視台公開金正男遇害的案發過程的閉路電視影片。

馬來西亞中國報引述日本的電視台播出金正男遇害全程的閉路電視片段說，身著「LOL」標示上衣的越南籍女子段氏香（Doan Thi Huong，前譯段詩芳）從背後靠近，再趁機把手中的毒液噴灑到金正男的臉部。

報導說，段氏香及印尼女子席蒂艾沙（Siti Aishah，譯音）犯案後，隨即離開現場。

星洲網報導指出，影片播出金正男走到機場櫃台、機場診療所畫面，金正男當時仍狀似正常清醒，走路步伐略有不穩，不料在診療所一會兒後隨即倒下、最後斃命。

大馬警方昨天雖然首度召開記者會說明偵辦進度，但並未公布媒體播出的案發過程閉路電視影片。1060220

(中央社)