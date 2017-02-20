渝昆高速公路車禍事故 6死

1輛貨車和3輛小轎車19日晚間在大陸渝昆（重慶到昆明）高速水麻段上行線涼風凹與串絲之間發生交通意外事故，目前已導致6人死亡。

中國大陸雲南網報導，這場意外事故發生在19日晚間6時28分，1輛拖掛貨車和3輛小轎車發生交通事故，拖掛貨車發生碰撞後燃燒，1輛轎車車頭撞壞，2輛轎車衝下橋。目前已致6人死亡，全部為小轎車駕乘人員。1060220

(中央社)