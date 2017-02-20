旅展新秀「新明津苦茶油」 健康搶客

旅展期間嘉義市長涂醒哲（左）也幫業者大力推銷伴手禮。（張妍溱攝）

業者魏翠萍朝「健康事業」邁進，自家研發「苦茶油」首度參展。（張妍溱攝）

台中春季旅展「嘉義館」邀飯店、觀光工廠、伴手禮業者參展；當地知名餐飲業「新明津餐廳」自家研發「苦茶油」首度參展，為期4天旅展天天推出以阿里山高山茶加上旗魚漿製作的「好茶丸」以苦茶油油炸，魚丸含有淡淡茶香，兼顧美味與健康，民眾說：「好吃不油膩」。

魏翠萍指出，3年前為了朝「健康事業」邁進，利用自家1公頃土地苦心栽種1千顆茶樹，還有更多的是茶籽落地發出來，就這樣不知不覺長大了。愈長愈多，產茶籽的季節，不但夠自己家裡榨來吃用，甚至有多的可以賣給有緣的愛用者。對於之前食安風暴問題，希望嘉義山苦茶油的好能被更多人看到「新明津苦茶油」嚐起來一點都不苦哦！

業者魏翠萍受訪時表示，「新明津餐廳」前身是新明津魚丸店，坐落在嘉義市東市場，是一間有著50年豐富歷史，現做現賣的魚丸和熟食供應商。轉型後的「新明津餐廳」不但傳承了魚丸、牛蒡炸等傳統的味道，讓外地觀光客除了品嘗美食，也能享受舒適悠閒的空間。

熱情推崇在地文化的魏翠萍曾到阿里山旅遊得到啟發推動主題空間改造，遂將店面以檜木重新裝潢與阿里山、檜意森活村的原木氛圍連結，店內原木桶飯頗有懷舊風情。

(中時)