鄭爽後援會解散 驚語 「一個被愛豆不要的」

鄭爽後援會宣布解散。（圖／達志影像）

大陸女星鄭爽擁有廣大粉絲支持，但她不同許多女星，鮮少在網上公開動態，對很多網友而言，鄭爽屬於低調型。不過她日前被拍到吸菸照片，隨後被指開另一帳號飆罵婊子，震驚各界，如今她的官方後援後又拋震撼彈，宣布解散，更說「一個被愛豆不要的後援會，堅持不住了」，但文章隨後刪除。

鄭爽後援會19日晚間突然無預警發出公告宣布解散，除了感謝粉絲這些日子的支持外，官方後援會透露在管理的5個月裡，「從剛開始不願給任何消息和行程到後面的聯繫不到團隊、聯繫不到小爽、聯繫不到任何相關的負責人」，但他們仍依舊堅持。

不過直到昨日，官方後援會坦言「實在是堅持不住了，一個被拋棄的官方後援會、一個被自己愛豆不要的後援會。」只是這篇文章隨後秒刪，官方後援會則再次發文，但仍是證實要解散，不過他們強調上篇發言欠妥，強調鄭爽不是不要粉絲，「而是她不希望我們管理組辛苦，犧牲太多，而影響自己的現實生活，所以經過認真考慮以後，最終決定取消後援會。」

(中時電子報)