旅展台北人氣甜點66折起 全國飯店麵包夯
一連4天的台中春季國際旅展，好吃好玩應有盡有，各攤美食、伴手禮前擠滿人潮，紛紛推出優惠超人氣的排隊商品，全國大飯店進駐旅展現場，天天販售新鮮出爐的摩卡巧克力、蔓越莓、桂圓核桃等3款麵包及聖保羅烘焙花園團購人氣甜點，民眾嘗鮮搶購，買得便宜、吃得過癮！
吃起來像是傳統喜餅，外型卻可「一手掌握」，聖保羅Q餅業者表示，因為傳統肉餅，只有在親友婚宴時才可以享用，所以為了讓所有人隨時都能吃到肉餅的好滋味，改良研發人人都喜愛的Q餅，而Q餅採法皮台骨（法式酥皮、台式內餡）製法，內餡是採萬丹紅豆沙為主餡，內裹軟綿Q彈的西螺麻糬，讓大家隨時可以吃到餅的滿足與喜悅。
全國大飯店旅展推出3款雜糧麵包，外層脆硬如殼，裡頭濕潤Q軟，果香、五穀香融合出多層次的風味。旅展售價相當親民，2條售價僅150元，每款麵包限量，每日造成搶購排隊人潮。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。