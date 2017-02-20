旅展台北人氣甜點66折起 全國飯店麵包夯

聖保羅烘焙花園團購人氣甜點，民眾嘗鮮搶購，買得便宜、吃得過癮！（張妍溱攝）

一連4天的台中春季國際旅展，好吃好玩應有盡有，各攤美食、伴手禮前擠滿人潮，紛紛推出優惠超人氣的排隊商品，全國大飯店進駐旅展現場，天天販售新鮮出爐的摩卡巧克力、蔓越莓、桂圓核桃等3款麵包及聖保羅烘焙花園團購人氣甜點，民眾嘗鮮搶購，買得便宜、吃得過癮！

吃起來像是傳統喜餅，外型卻可「一手掌握」，聖保羅Q餅業者表示，因為傳統肉餅，只有在親友婚宴時才可以享用，所以為了讓所有人隨時都能吃到肉餅的好滋味，改良研發人人都喜愛的Q餅，而Q餅採法皮台骨（法式酥皮、台式內餡）製法，內餡是採萬丹紅豆沙為主餡，內裹軟綿Q彈的西螺麻糬，讓大家隨時可以吃到餅的滿足與喜悅。

全國大飯店旅展推出3款雜糧麵包，外層脆硬如殼，裡頭濕潤Q軟，果香、五穀香融合出多層次的風味。旅展售價相當親民，2條售價僅150元，每款麵包限量，每日造成搶購排隊人潮。

(中時)