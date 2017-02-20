春暖花開「台北館」 好吃好玩有文創

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「台北館」以「台北喜新戀舊」為概念，把當地知名地標承恩門搬到展館，邀民眾走進城門一窺台北市風光。（張妍溱攝）

現場文青主廚介紹台北產地食材特色，融入在地故事，介紹民眾認識食材。（圖/台北市政府提供）

「2017台中春季國際旅遊大展」來自各縣市主題館推展其地方特色，其中「台北館」以「台北喜新戀舊」為概念，把當地知名地標承恩門（北門）真實搬到展館，邀民眾走進城門一窺台北市知名景點、排隊美食、老街區等等，讓民眾彷彿身歷其境。

承恩門搭配奇幻花朵造型、結合裝置藝術概念，打造視覺驚豔，感受春暖花開。為呈現台北大稻埕舊城區豐富的人文歷史，展出單位邀請大稻埕新銳插畫家溫國欣先生設計整體主視覺，他指出，今年春天走遊台北，應該用不同的眼光來重新看待這座百年古城，特別以大膽及創新風格，利用五彩繽紛的「花」，展現台北旅遊特色及新舊文化特質。

展館主辦單位於每日活動邀請旅遊達人劉克襄講述慢火熬煮的台北滷肉飯養成術、神級單車達人茶花小屋分享單車賞花遊程、千萬部落客肉魯分享最夯的雙層觀光巴士遊程、楊東憲老師分享古蹟老廟的前世今生。

為力推台北好吃好玩行程，展館邀請9家業者聯合參與設攤，包括，台北時尚文創旅店、文創咖啡廳及必買伴手禮等。現場文青主廚楊盛堯介紹台北產地食材特色，融入在地故事，介紹民眾認識食材，了解台北飲食文化；手工藝達人黃瑋瑤以大稻埕傳統產業為原件，透過製作拼布手扎、城市盆栽等講述在地故事。

(中時)