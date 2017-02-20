國民黨重返執政 吳敦義提4項條件
國民黨主席選戰5人爭霸競爭激烈，誰勝出牽動2018年地方選舉及2020年總統大選佈局。黨主席參選人吳敦義18日與高雄近40名黨代表進行座談，即有黨代表提問如何重返執政？吳敦義回應表示，國民黨重返執政需要「民進黨失民心」等四項條件具足。
據《中評網》報導，對國民黨要如何翻轉重新執政並贏得人民信任問題？吳敦義提出四大條件，首先是「民進黨執政大失民心」，其次是「國民黨自身必須由弱轉強」；第三「必須結合友黨及黨友之力」，匯集支持國民黨執政的力量，第四條件為找出「領頭羊」帶頭衝。這四項條件具足，國民黨勢必能重返執政，為國家社會人民謀求福祉。
座談會有前高雄議長許崑源、前陸委會副主委張顯耀、前藍委李復興等40多名高雄地區資深黨員、黨代表及里長與會。會中，吳敦義支持者表示，吳對黨務工作的熟悉的，在國民黨最艱困的時候，黨正需要像吳敦義這樣強勢、強大的領導人來領導。
(中時電子報)
文章來源：中評網
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