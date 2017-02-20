哥倫比亞首都發生爆炸 1死至少30傷
哥倫比亞首都波哥大市長辦公室表示，波哥大一座鬥牛場附近今天發生爆炸，造成1人死亡和至少30人受傷，傷者大部分是準備因應反鬥牛示威的警察。
路透社與英國廣播公司（BBC）報導，造成這起爆炸的細節暫時還不清楚，但媒體畫面顯示，有一名制服已破碎的警官被同僚攙扶著行走，馬路上到處都是瓦礫，附近公寓建築的玻璃被震碎和受損。
波哥大每週都有數百名示威群眾聚集，抗議上個月重新恢復的4年來第一場鬥牛活動。
哥國憲法法院以鬥牛屬民族傳統一部分為由，移除鬥牛禁令，但也激起每週都有與警察發生衝突的示威。
法新社報導，波哥大市長潘那羅薩（Enrique Penalosa）在推特指出，1名警官在爆炸中喪生；但哥國內政部長克里斯托（Juan Fernando Cristo）卻稱無人死亡。
克里斯托在推特上說：「我們譴責這起爆炸攻擊，使用暴力令人無法接受。我們獲報有員警受傷，無人死亡。」
波哥大市政府表示，爆炸造成31人受傷，其中2人傷勢嚴重。（譯者：中央社陳亦偉）1060220
(中央社)
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