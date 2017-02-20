紐約時報「台北最在地美味餐廳」 肉大人等5餐廳入列
台北什麼餐廳最美味？而且最能凸顯「台灣好」？
有廣大讀者群與粉絲的美國《紐約時報》美食專欄「Choice Tables」，評選出了：〈RAW〉、〈MUME〉、〈Tairroir 態芮〉、台北W飯店中餐廳〈紫艷〉，以及〈肉大人〉肉舖火鍋等台北5家餐廳為「台北最佳食肆」。原因是這5家餐廳不僅美味好吃，更重要的是這些餐廳的主廚能善用台灣豐美的食材入饌，為食客創造新加坡或香港沒有辦法提供的味覺體驗。
被紐約時報推薦介紹的台北最佳餐廳中，位在大直的〈RAW〉，是由「廚界台灣之光」江振誠領軍主持、以法式廚藝詮釋「台灣味」的Bistronomy。同樣也位在大直且就在〈RAW〉隔壁的〈態芮〉，主廚Kai何順凱也是會將肉鬆、有機蛋、剝皮辣椒與豆腐等台灣食材，與法式高檔廚藝結合演繹菜餚。而位在台北市四維路的〈MUME〉，則是由多國廚師組廚藝團隊的酒館式餐廳。
台北W飯店的〈紫艷〉，則是位在高樓層、可以欣賞信義區美景的景觀中餐廳，菜單菜式以粵菜為主。至於〈肉大人〉則是全台第一家以肉舖概念為定位開設的火鍋餐廳。5家餐廳中，〈RAW〉、 〈MUME〉、 〈態芮〉和〈紫艷〉，都是由擁有國際歷練的主廚司廚，只有〈肉大人〉的內外場團隊成員全是台灣人組成，且是其中唯一火鍋店。
「Choice Tables」是美國《紐約時報》旅遊版下的美食專欄，報導由全世界各地美食行家和記者所精選的傑出餐廳。而「台北5家最佳食肆」的評鑑報導，是在2月15日刊出。
作者蘿賓（(Robyn Eckhardt）在提到台灣美食之旅時指出，台灣的街邊小吃和曼谷一樣精采，中國各省分的特色菜也濃縮在這個城市所有的中餐廳裡，氣氛熱鬧的熱炒店除了吃還海鮮熱炒，要更過癮一定要來點清涼的啤酒，喜歡日本料理的旅客們也不能錯過這裡沿襲多年傳統日本文化的壽司餐廳。
文中並稱，有這樣豐富的美食風景，因為台灣有太令人驚艷的食材和自然，主廚從家鄉的產品獲得靈感：烏魚子、水蓮、黑毛豬等等；台灣有新加坡和香港所不能的：真正提供食者，享受在地食材從產地直送到餐桌上享受。
(工商)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範