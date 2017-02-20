紐約時報「台北最在地美味餐廳」，肉大人等5餐廳入列

「肉大人」肉舖火鍋菜單上不少涮料是台灣優質食材，獲得「紐約時報」食評家青睞。（圖／姚舜攝）

「肉大人」是以「肉舖」概定為定位的特色火鍋餐廳。（圖／姚舜攝）

台北W飯店的「紫艷」中餐廳，被紐約時報食評家選為「台北最美味餐廳」之一，是唯一入選中餐廳。（圖／姚舜攝）

江振誠在大直主持的「RAW」，開幕至今得獎無數，並為「全台最難訂位餐廳」。（圖／姚舜攝）

位在大直的「態芮」餐廳，主廚Kai何順凱以台食材與醬料演繹的「台魂法菜」， 也受到紐約時報食評家好評。（圖／姚舜攝）

位在台北四維路的「MJUME」，是由多位廚師共司廚的酒館餐廳。（圖／姚舜攝）

「MUME」廚師以台灣在地食材作出的菜餚，形色味皆很有特色。（圖／姚舜攝影

台北什麼餐廳最美味？而且最能凸顯「台灣好」？

有廣大讀者群與粉絲的美國《紐約時報》美食專欄「Choice Tables」，評選出了：〈RAW〉、〈MUME〉、〈Tairroir 態芮〉、台北W飯店中餐廳〈紫艷〉，以及〈肉大人〉肉舖火鍋等台北5家餐廳為「台北最佳食肆」。原因是這5家餐廳不僅美味好吃，更重要的是這些餐廳的主廚能善用台灣豐美的食材入饌，為食客創造新加坡或香港沒有辦法提供的味覺體驗。

被紐約時報推薦介紹的台北最佳餐廳中，位在大直的〈RAW〉，是由「廚界台灣之光」江振誠領軍主持、以法式廚藝詮釋「台灣味」的Bistronomy。同樣也位在大直且就在〈RAW〉隔壁的〈態芮〉，主廚Kai何順凱也是會將肉鬆、有機蛋、剝皮辣椒與豆腐等台灣食材，與法式高檔廚藝結合演繹菜餚。而位在台北市四維路的〈MUME〉，則是由多國廚師組廚藝團隊的酒館式餐廳。

台北W飯店的〈紫艷〉，則是位在高樓層、可以欣賞信義區美景的景觀中餐廳，菜單菜式以粵菜為主。至於〈肉大人〉則是全台第一家以肉舖概念為定位開設的火鍋餐廳。5家餐廳中，〈RAW〉、 〈MUME〉、 〈態芮〉和〈紫艷〉，都是由擁有國際歷練的主廚司廚，只有〈肉大人〉的內外場團隊成員全是台灣人組成，且是其中唯一火鍋店。

「Choice Tables」是美國《紐約時報》旅遊版下的美食專欄，報導由全世界各地美食行家和記者所精選的傑出餐廳。而「台北5家最佳食肆」的評鑑報導，是在2月15日刊出。

作者蘿賓（(Robyn Eckhardt）在提到台灣美食之旅時指出，台灣的街邊小吃和曼谷一樣精采，中國各省分的特色菜也濃縮在這個城市所有的中餐廳裡，氣氛熱鬧的熱炒店除了吃還海鮮熱炒，要更過癮一定要來點清涼的啤酒，喜歡日本料理的旅客們也不能錯過這裡沿襲多年傳統日本文化的壽司餐廳。

文中並稱，有這樣豐富的美食風景，因為台灣有太令人驚艷的食材和自然，主廚從家鄉的產品獲得靈感：烏魚子、水蓮、黑毛豬等等；台灣有新加坡和香港所不能的：真正提供食者，享受在地食材從產地直送到餐桌上享受。

(工商)