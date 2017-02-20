手機藍光保護貼有效嗎 眼科醫師這麼說

我要評比

低頭族時代，不少手機保護貼宣稱具抗藍光功效，真有效嗎？醫師表示，抗藍光保護貼、App確實能濾掉一些藍光，但畫面太亮、失真，反而會讓眼睛更疲勞，護眼效果不佳。

新竹國泰綜合醫院眼科主任陳瑩山表示，低頭看手機，就像拿手電筒往眼睛猛照，光線通通射入眼睛，加上使用時距離近、時間久，更傷眼。

為保護靈魂之窗，不少人會用抗藍光螢幕保護貼或下載抗藍光App。

陳瑩山說，抗藍光保護貼確實有過濾藍光效果，但保護貼品質不同，過濾效果也參差不齊，品質好的可能可過濾掉約15％到20％藍光，品質差的可能只有2％、3％，購買時很難從外觀判斷。

至於手機抗藍光App，陳瑩山表示，使用這種App就戴太陽眼鏡，會把所有光線都降低，但一旦彩度降低，就須提高螢幕亮度才能看得清楚，同樣傷眼。

更重要的是藍光不是去掉愈多愈好，陳瑩山說，藍光是三原色光之一，去掉太多會使畫面失真，看起來黃黃、飽和度很低，眼睛反而得花更多力氣看東西，更容易疲勞。

不論保護貼、App，陳瑩山表示，「都不是很實際的做法」，另像是網路流傳各種眼球操，很多錯誤。保護眼睛重點在於不要看太久，用手機20分鐘就該休息一下，閉眼放鬆肌肉或看遠方，就是休息眼睛最好方法。1060220

(中央社)