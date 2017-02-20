肝癌標靶真光刀試驗 大林慈濟提升品質

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雲嘉是全台肝癌發生率及死亡率最高區域，慈濟綜合醫院大林分院著手大型肝癌「標靶真光刀」臨床試驗，提供參與病人先進與適切治療計畫，期盼建立完善雲嘉肝癌治療網。

大林慈濟醫院表示，8成以上肝癌病人初診斷時已是中期或後期，無法手術切除，雖然肝癌治療方式眾多，有手術切除、射頻燒灼術、經動脈化學栓塞、標靶治療及放射治療等，但整體5年存活率仍低於20％。

大林慈濟醫院說，院方致力於肝癌治療技術提升，近年來除發展腹腔鏡射頻燒灼術，目前更利用「標靶真光刀」發展新一代放射治療技術，可達到與射頻燒灼術（RFA）相近腫瘤控制率，免開刀就可有效治療無法手術切除的肝癌病人。

大林慈濟醫院腫瘤中心表示，醫院去年新採購「標靶真光刀」後，整體放射治療精準度大幅提升，目前為更進一步提高肝癌治療品質，經人體試驗委員會審核通過，去年12月起執行「標靶真光刀」臨床試驗。

大林慈濟醫院說，這項臨床試驗收案病人群，包括已做過或將接受第1次動脈栓塞的肝癌病人，但肝硬化嚴重患者，或以前已做過腹部放射線治療病人無法參與。符合研究條件計畫民眾，可連絡大林慈濟醫院。1060220

(中央社)