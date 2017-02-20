乾隆打籃球！霍建華跑全場路人隊友驚

霍建華抽出時間打球，讓粉絲又驚又喜。（圖／翻攝on.cc）

霍建華與林心如結婚後，他對愛妻呵護有加，但工作依舊滿檔的他，近來人更在橫店拍戲，且因拍《如懿傳》，霍建華理了個大光頭，成為正記標誌！不過他近日抽空赴球場打球，現身時不少路人隊友都很驚訝，直呼「乾隆打籃球。」

霍建華在《如懿傳》中飾演乾隆，他工作忙，難得抽出時間到球場打球，不少路人隊友不知陣容，直到開賽前看到一個光頭男，才知道原來是霍建華！據悉，他打中鋒，且非常認真跑全場，被讚連打球都很積極，而同隊友事前都不知霍建華會來球場，可說是又驚又喜；只是比賽結果沒有公布，結束後霍建華也快步離去，沒有多逗留。

(中時電子報)