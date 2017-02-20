全球僑務會議 吳新興：凝共識找新方向
政府決定在總統蔡英文就職週年前，在高雄召開「第5屆全球僑務會議」。僑務委員會委員長吳新興今天透露，期盼透過全球僑務會議凝聚僑心與共識，協助政府找尋政策新方向。
根據僑委會初步規畫，「第5屆全球僑務會議」將於5月15日到17日在高雄舉行，除了僑務委員及其他榮譽職人員外，還加邀僑校校長、社團領袖、僑生留台校友領袖、僑商及台商代表等，聽取各方建言及意見，集思廣益，凝聚共識。
吳新興接受中央社記者訪問時指出，因應台灣民主政治發展及去年政黨再度輪替，僑委會希望邀請全球僑務委員、具有代表性僑領返台，就僑教、僑社、僑商、僑民及社團等領域，提供新政府建議。
全球僑務會議初定將針對不同主題分組討論，包括商業經濟、僑社動態組織運作、僑生、僑教等。陳水扁及馬英九兩位前總統當年執政後，曾分別於2002、2009年召開全球僑務會議。
吳新興期盼全球僑務會議達成3大目標，亦即不分黨派與顏色，重新凝聚僑心及共識，支持政府。對目前政府而言，海外僑胞團結是最重要課題，台灣不大、人口也不多，再不團結力量分散，對國家不是好事。
其次，對未來推動僑務工作提供建言，不管在僑民、僑教、僑生、僑商等幾大領域，透過會議從政策中找到新方向，結合僑社需求，落實僑務工作。
再來，面對國家重大政治發展及情勢發展關鍵時刻，期盼透過全球僑領返台實地瞭解台灣政經社會科技醫療等發展現況與進步情形，對國家有更深瞭解，同時強化對國家的認識與意象，帶回到僑社。
昨天抵達紐約訪問的吳新興，中午在華埠接受中華公所全僑公宴後，轉往華府繼續第2站行程，之後還要赴達拉斯、休士頓等地。1060220
(中央社)
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