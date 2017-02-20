時尚工藝品在金門 提升生活美學

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「2017春‧時尚-臺灣工藝精品展」現在金門縣政府文化局展出，其中世界首張竹製懸臂椅「43」由43條經火烤彎的孟宗竹打造，可承受百斤重量，讓人見識台灣孟宗竹的美與堅韌。

這項由文化局和國立台灣工藝研究發展中心共同推動的工藝精品展期到3月5日，充滿時尚與春天氣息。

工藝中心表示，展覽以春天時尚為發想，展出60多件給合食衣住行和娛樂等面向工藝作品，期盼藉生活化創作或具時尚風格工藝品，拉近工藝與民眾距離，成為生活一部分；同時讓觀者感受設計結合工藝創意提升，宛如春天和煦的風，帶來無限希望。

工藝文化創意發展與行銷推廣是工藝中心重點業務，工藝中心希望透過參與中國大陸文創相關展會，將台灣優質工藝推進大陸市場。

工藝中心主任許耿修說，金門以地利之便，吸引兩岸旅客，成了利於行銷台灣本島工藝中繼站。

許耿修說，台灣工藝水準在全球居前5，展出作品中，不少是工藝中心自創品牌「Yii」，曾巡迴各國展出獲好評。

「43」是由德籍設計師葛契奇（Konstantin Grcic）與台灣工藝師陳高明共同設計製作，經火烤彎的43條孟宗竹，展現優雅弧度，彈性佳且穩定度高，最大彎度約99.8度，可承受百斤重量，造價約新台幣25萬元。

另外，台灣設計師周育潤和蘇素任合作的「Bamboo!」高腳竹凳，曾在西元2008年巴黎家具家飾展中，從上萬件作品中獲媒體票選為23件「最心動獎」之一，金門民眾也有幸親眼目睹。

文化局長呂坤和表示，工藝是生活美學重要一環，這兩年文化局策劃工藝作品展就是希望藉日常生活中實用的工藝產品，提升生活品味。美麗作品飄洋過海展出不容易，期盼民眾多到訪。1060220

(中央社)