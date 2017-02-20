春雷乍響 吳德榮：雷雨機率越來越高

氣象專家吳德榮表示，今天清晨5時30分台北、桃園一帶「春雷乍響」，這也代表季節正在轉換，未來雷雨機率越來越高。另外，週五至週日都是整天濕冷，水氣充足，有利高山降雪。

吳德榮在氣象應用推廣中心「洩天機教室」指出，落雷系統清晨5時30分偵測到台北、桃園一帶有落雷，雷達回波圖也顯示在北台灣有小範圍的雷雨胞發展。主要原因是昨天起轉為東南至偏南風，氣溫大幅回升，低層暖濕空氣增多，大氣趨於不穩定，有利於「單胞」雷雨胞的發展。

他說，這也代表季節正在轉換，未來每一波天氣的轉變，只要大氣條件配合，其中伴隨雷雨（對流）的機率會越來越高。

吳德榮表示，今天台灣附近風向盛行偏南風，各地白天溫暖舒適、早晚稍涼，東半部有局部零星降雨；南來水氣增多，容易起霧，西半部也可能有局部短暫陣雨或零星飄雨，高溫可升至攝氏26、27度左右。

不過，今晚、明天清晨有小股東北風南下，北台灣天氣轉涼，迎風面北部、東半部有局部短暫雨的機率。週三（22日）氣溫又大幅回升，最高溫可能達28度以上。

至於週五至週日，吳德榮說，都是整天濕冷，週五晚至下週一，3000公尺以上高山氣溫已降至零度以下，水氣也很充足，有利於降雪，可以期待。1060220

(中央社)