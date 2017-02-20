細心呵護九孔寶寶 為今年6月放流準備

每年11月左右是九孔繁殖季節，新北市貢寮海洋資源復育園區工作人員會挑選殼長6公分以上、生殖腺飽滿九孔，準備繁殖九孔寶寶。

去年繁殖的九孔，經2個多月細心呵護，目前已長到0.5到0.7公分左右，預計今年6月培育到2到3公分時，放流到卯澳灣生殖繁衍，增加海洋資源。

復育園區技工周林興說，以前九孔人工繁殖技術尚未成熟，養殖前輩們認為在夜間營造九孔繁殖環境及氣氛是最佳時機，也因此以前繁殖九孔時，工作時間常選擇在夜晚，並以黑網或黑布將繁殖環境覆蓋，加以溫度劇烈變化刺激九孔使其排精排卵，工作人員也需犧牲睡眠時間，頗為辛苦。

後來九孔繁殖技術穩定，才發現無論是白天或夜晚，只要以溫度刺激水溫差變化達3到5度，九孔就會感受到環境劇烈變化，為使生命延續下去進而排精排卵，工作人員也能在白天進行九孔繁殖工作，且繁殖工作效率大大提升。

以溫度變化刺激九孔排精排卵後，工作人員會將受精卵移到育苗池中照料，九孔受精卵剛孵化會先經歷在水中2到5天浮游期，待胚胎發育完成長出小殼，九孔寶寶就會附著在育苗池中浪板上，以浪板上所附生的微細藻類為食。此時的九孔寶寶大概0.1公厘內，很難用肉眼直接看到。此時重要工作，除注意水溫跟溶氧，也要注意浪板是否有照到足夠陽光，長出足夠藻類給九孔寶寶攝食。

經2個多月，目前九孔寶寶已長到0.5至0.7公分左右，預計2月中，工作人員就可輕輕刷下浪板上九孔寶寶到育苗池底層，讓牠們躲藏在以五角磚堆疊出的遮蔽空間，並開始餵食龍鬚菜，照顧九孔寶寶的工作也轉變為定時清洗龍鬚菜和育苗池，維持環境清潔，讓九孔寶寶健康長大，等成長到2到3公分時，再放流大海中繼續生長繁衍下一代。

新北市政府農業局長李玟表示，為增裕新北市海洋資源，貢寮海洋資源復育園區在每年11月都會進行九孔幼苗培育，並在隔年6月左右，等九孔寶寶生長到2到3公分時，與國小學生合作，將九孔寶寶放流到新北市卯澳灣，希望藉九孔繁養殖、培育及放流，增加海洋資源，也讓保育觀念向下扎根。1060220

(中央社)