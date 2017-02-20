鴨鵝不分 林聰賢：農委會專家過於自信

農委會主委林聰賢16日宣布，17日零時起全國家禽禁宰禁運7天，但室內飼養且直接送到屠宰場屠宰的白肉雞、1日齡的雛雞不在此限。（黃世麒攝）

農委會日前從花蓮1隻死亡幼禽身上驗出H5N6禽流感，單靠照片就指認幼禽的種類是鵝，並向大眾發布，後續驗過DNA後，才確定幼禽其實是鴨，農政主管機關大搞烏龍，十分尷尬。對此，農委會主委林聰賢今日上廣播節目時坦承，農委會內部專家同仁太多，難免會太過自信。

鴨鵝都不分，外界質疑農委會是否「螺絲鬆了」？林聰賢表示，自己進到農委會後發現，內部專家同仁太多，難免會太過自信，未來一定會針對決策過程機制的不足處做出改善，否則不是中央機關的水準，台灣農政系統同仁都是精英，很多事情是機制和機關文化長久的累積，自己從地方基層出身，要讓他們知道，現在時代不同了。

談到農委會的組織，林聰賢形容，「末梢神經太長了」。他表示，內部同仁雖具有相當好的專業，卻不一定能對接上第一線農民或消費者的需要，過去大家在民間都強調不要台北看天下，「我有庶民第一線的經驗，會帶進農委會和同仁分享」。

(中時)