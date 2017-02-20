蔡英文民調雪崩 王鴻薇：5大因素

蔡英文總統（鄭任南攝）

從去年大選結束至今已一年多，據最近政治人物聲望民調，總統蔡英文排名跌至第11名，聲望剩下29％，較高點63％下滑34個百分點。國民黨主席洪秀柱形容為雪崩式墜落，完全看不到希望；台北市議員王鴻薇分析蔡英文民調雪崩源自執政團隊無能。

王鴻薇在其臉書列舉蔡英文執政5大無能：1，一例一休之混亂上路；2，兩岸政策之一薵莫展；3，聯美日抗中之淪為籌碼；4，台塑投資棄台之骨牌效應；5，政治酬庸之囂張泛滥……，導致蔡英文今日焦頭爛額。

王鴻薇預言在未來2018年地方選舉，蔡英文可能會視為票房毒藥。因蔡在民進黨內部，民調遠遠落後於陳菊，賴清德，領導威信全失。蔡英文在黨內會更形左支右絀，屆時2018年選舉看板，站台恐會看不見她，蔡英文就會完全感受政治現實。

(中時電子報)