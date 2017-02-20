男自殘滿身刀傷 手腕神經割斷需接合

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男子自殘1、20刀，被送醫急救生命尚稱穩定，但手腕神經被割斷。（陳慶居攝）

苗栗縣一名傅姓男子，上午8時許疑似精神狀態不佳，持不明利刃自殘，家人發現後緊急通知救護車送醫，目前生命跡象尚稱穩定，但手腕神經受損。

這名30多歲的傅姓男子，上午8點多被家人發現反鎖浴室內，開門後赫見傅男倒臥血泊，浴缸的水也被染得鮮紅，家人趕緊通報消防分隊救護車送醫，目前仍在急救。醫師檢傷，其手臂、頸部和身上恐有1、20處深淺不一的刀傷，手腕有神經被利刃割斷，可能需要做顯微手術接合。

傅男凌晨即將家中棉被捲成一團，然後以利刃猛刺，沒想到後來竟自殘成傷，警方正進一步了解原因當中。

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(中時)