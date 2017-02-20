大S曬素顏俏皮嘟嘴 貓耳髮箍網驚根本小S

大S戴小S招牌貓耳朵髮箍時，模樣神似小S。（圖／取材自大S微博）

大S日前剪掉頂多年長髮，改頂短髮造型。（圖／本報系資料照片）

大S（徐熙媛）為了方便照顧一對子女，日前剪掉留了多年的招牌長髮，頂著俏麗短髮示人，儘管剪了長髮，不過大S則認為頭髮夠用就好，短髮的她也直說很方便，昨（20日）大S則曬出素顏自拍照，其中她戴著小S招牌貓耳朵髮箍時，模樣神似小S，姊妹倆相似度百分百。

大S短髮造型很受網友歡迎，昨她曬出素顏自拍照，頭髮時而旁分、遮臉，讓她直說：「短髮方便有趣！」此外，大S也在鏡頭前俏皮嘟嘴、瞪大眼睛，其中一張照片，她戴著小S招牌貓耳朵髮箍，更是讓網友驚呼根本小S。而日前大S首曝光新造型時，頂著肩上短髮與小S同框，雙姝更是相似度百分百。

(中時電子報)