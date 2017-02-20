防範禽流感病毒 避禽類重清潔要熟食
禽流感疫情延燒，衛生福利部朴子醫院院長蔡宗龍表示，禽流感傳染途徑主要是接觸被感染的禽畜或糞便，或接觸到帶有禽流感病毒塵土，因此避免接觸鳥禽類或其糞便，防止感染。
衛生福利部朴子醫院今天表示，民眾家中有養寵物禽鳥，應避免放至戶外接觸野鳥或共用食器，清理排泄物應戴口罩及手套，事後需用肥皂或洗手乳徹底洗淨雙手，並善用漂白水清潔居家環境，請不要隨意棄置病死禽鳥。
朴子醫院營養師詹舒婷建議，民眾在烹調禽肉時，需要熟食，禽流感病毒不耐熱，高溫攝氏100度加熱1分鐘即可殺滅，雞肉、雞蛋應熟食；因蛋殼可能受到禽類糞便污染，處理雞蛋時應先清洗蛋殼；料理生鮮禽鳥肉品及蛋類後立洗手；勿購買與食用來源不明私宰肉品。
蔡宗龍表示，由於禽流感病毒屬A型流感病毒，出現類流感症狀，如發燒（38度以上）、 打噴嚏、喉嚨痛、頭痛、咳嗽、流鼻水、肌肉痠痛、身體倦怠等，或者結膜炎等症狀，應戴上口罩速就醫，並主動告知醫師禽鳥接觸史、工作內容及旅遊史等，以利診療及通報。1060220
(中央社)
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