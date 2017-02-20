想娶北京女孩 先備妥百萬聘金和1棟房

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中國大陸2017年「彩禮（聘金）地圖」出爐，4年來，北京市聘金由1萬元禮金加禮品，上漲為20萬元（新台幣92萬元）加1棟房子；上海市保持10萬元加1棟房子。

2013年，一張大陸「全國彩禮地圖」在微博上瘋傳，以地圖形式標註中國各地的結婚彩禮金額，人民網今天則刊登最新的調查採訪報導，公布大陸2017年的「全國彩禮地圖」。

根據2013年的「彩禮地圖」，河北省平均彩禮為1萬元禮金加「三金（金鐲子、鑽戒、鑽石項鏈）」，花費大約為3萬元。

2017年，在河北保定農村，彩禮是10萬元起跳，還必須在縣城裡買房、買車。4年時間裡，不加計買房買車的花費，河北省的平均彩禮成長2至5倍。

人民網調查發現，這種現象同樣發生在河南、山東、貴州、陜西、甘肅等地，表現出「越是貧困地區，越出現高價彩禮」的特點。

4年來，貴州的彩禮由2萬元禮金加電器，上漲為8.8萬元禮金加「三金」；陜西由3萬元禮金加「三金」、「三銀」（銀戒指，銀項鏈，銀耳環），上漲為10萬元禮金加「三金一動（汽車）」。

甘肅一些農村地區的禮金則瘋漲為18萬元。

在一線城市部分，4年來，北京市的彩禮由1萬元禮金加禮品，上漲為20萬元加上1棟房子；上海市的彩禮保持不變，維持在10萬元加1棟房；廣州市的彩禮由1萬元禮金加「三金」，上漲為總價值5萬元的彩禮。

在新疆，維吾爾族女孩較看重結婚首飾（耳環、項鏈、手鏈、戒指），禮金可以商量，大體3萬元到10萬元不等；當地漢族男性結婚則需要20萬元的禮金加1棟房子（男女各付一半，或者男方買房、女方買車）。

在西藏，藏族男子娶新娘不需要送禮金，只需要送數量不等的犛牛（1頭牛人民幣8000至1萬元）、羊或汽車。

調查也發現，在彩禮上漲的區域裡，西部地區彩禮高於東部和南部地區，貧困山區彩禮高於城郊村。1060220

(中央社)