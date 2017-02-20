司改國是會議分組討論 今日首次登場

蔡英文總統競選承諾之一的司法改革，由總統府統籌分配為5組進行討論，今日首先登場的是第2分組，由前大法官林子儀及司法院長許宗力及最高法院院長鄭玉山組成，討論主軸是「建立全民信賴、公正專業的司法」，但由於時間來不及準備，今日只討論程序議題。

第2分組的司改國是會議原定今天要討論主題是「裁判憲法訴願」、「大法官2/3表決門檻應否放寬」等議題，未來，包括最高法院、最高行政法院改革，大幅刪減法官名額都將由此分組討論；討論過程不開放旁聽，但會後提供新聞稿及錄音錄影。

(中時)