曼寧花草茶旅展 推廣台灣有機花草茶
以台灣專業花草茶、花果茶自居的「曼寧花草茶」這次和台北市政府一起參加在台中朝馬展覽館的春季國際旅遊大展，業者在現場提供試飲，掃條碼加好友送小禮，吸引不少民眾到現場試飲。
曼寧花草茶早在1996年創立，十幾年來的經驗累積、與全球各國的誠信合作，現在不只能引進全球各地品質及技術最佳的原料，也開始發展在地花茶推廣在地文化。
這次旅展，「曼寧Magnet」帶來有機精選茶包、台灣花茶系列，其中台灣花茶包括：深焙黑豆茶、國寶蕎麥茶、檸香薑茶，都是在確認品質及安心飲用無虞後以契約方式與農戶合作。
深焙黑豆茶取自有「柚城」美稱的台南麻豆與小農合作契種的青仁黑豆，採收後經過三次的篩選與分級、48小時低溫烘乾，以11℃恆溫保存顧好黑豆品質；烘焙前先以流動的水洗淨，再由烘焙師傅以慢火深焙的技法，將獨特的黑豆香氣完整釋放，口感醇厚圓潤。
國寶蕎麥茶取自二林濁水溪沖積平原的蕎麥，經過乾燥、脫殼及烘乾熟化的繁複工序後，再與與西洋花草茶做複方調配，保留了蕎麥獨特穀香，多了南非國寶茶的甘醇，口感溫和厚實。
檸香薑茶則是採台灣最著名的生薑產地名間鄉「冠軍薑」，經清洗、裁切、冷凍乾燥，完整保留天然精華的老薑，再與西洋花草茶做複方調配，保留薑的辛辣，多了檸檬草清新，層次分明。
(中時)
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