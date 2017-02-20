化解爭議 林聰賢：主委官舍由我入住

農委會主委林聰賢（圖）16日下午召開臨時記者會，宣布確切防疫政策。(中央社資料照)

前農委會主委曹啟鴻任內修改規章，把主委官舍2樓房間出租給自己的3名貼身女祕書，引發爭議。農委會主委林聰賢今日談到官舍問題時表示，官舍管理應該要回歸原本的機制，據他了解，曹應該已經搬出官舍，自己未來應該也會搬入，不再宜蘭台北兩地通勤。

曹啟鴻在卸任主委一職當天遭到爆料，位於北市臨沂街的主委官舍原本只有主委和家人能入住，曹卻在任內修改規則，把2樓改成職員宿舍供同仁申請入住，最後中籤恰巧是自己3名貼身女秘書，最低租金僅2920元，引發攏絡私人的爭議。

林聰賢今日上廣播節目談到官舍問題，他說，根據內部回報，曹啟鴻應該已搬出官舍，而他自己還住宜蘭，上班時需北宜兩地跑，為了要集中在工作上，會搬入官舍，也希望太太一起入住。

至於是否會把房間分享給秘書同住，林聰賢說，官舍管理應該要回歸原來的規定。

(中時)