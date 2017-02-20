彭啟明：週四起全台恐降雨 高山有望下雪

週四起將轉變為濕冷天氣，高山地區可能下雪。（資料照／氣象局提供／中央社）

最近幾天，天氣的變化會略為頻繁，可是差距不會很大，天氣風險管理公司總經理彭啟明表示，最大的變化會出現在23日（週四），甚至將延續到228連假期間，屆時全台都可能會下雨，高山也有機會降雪。

彭啟明今（20）日於臉書指出，北方冷空氣將於週四南下，屆時會生成類似鋒面系統，天氣轉為濕冷；儘管這波低溫強度一般，但由於有水氣、濕度略高，所以還是能感受到明顯寒意。

另外，彭啟明提醒，這波天氣變化會持續較長時間，整個228連假期間幾乎都會受到影響，由於濕冷明顯，所以高山下雪的條件比今年稍早幾波天氣變化都要來得好，不過因為雨勢較多，所以也有可能是雨夾雪或凍雨。

(中時電子報)