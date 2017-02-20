台中春季旅展彰化館主打500元遊遍彰化

2017台中春季國際旅遊大展，彰化縣政府展館，搬來火車頭，展現地方特色。（黃國峰攝）

「2017台中春季國際旅遊大展」中彰化縣政府號召縣內地方小吃、觀光工廠與伴手禮業者聯合出擊，主打500元遊彰化觀光工廠等活動，民眾到彰化縣境內8間觀光工廠體驗DIY手作課程，享5折優惠。

彰化有許多好山好水好風景的觀光景點：八卦山大佛－東南亞第一大佛，有全台最長，全長1005公尺的八卦山天空步道，從大佛一路串連到彰化生活美學館，途中不僅能享受高空視野，更能漫遊森林，是目前受到全台遊客喜愛與最夯的景點之一。

彰化的鹿港擁有豐富的人文歷史及古蹟建築，也是各地遊客喜愛體驗古蹟文化的城鎮。

彰化也是花的故鄉，有田尾公路花園生產各種花卉，而溪州公園是台灣平地最大的公園，還有每年與北貢寮、南墾丁媲美的中王功，王功夕照曾是全台八景之一，不僅可以欣賞璀燦美麗的夕陽，黑白直條紋外觀的芳苑燈塔，是王功漁港最顯著也極具特色的地標，更有好吃的蚵仔煎等美食可以享用。

為推廣縣境觀光旅遊，此次旅展中，彰化彰化縣政府號召縣內地方小吃、觀光工廠與伴手禮業者聯合出擊，在彰化主題館中，縣政府結合地區觀光工廠推出玩樂新彰化、超值500元玩遍彰化觀光工廠的活動。

活動集結桂園自然生態農場、緞帶王觀光工廠，台灣玻璃館、台灣優格餅乾學院、魔菇部落生態休閒農場、樂活觀光襪場、福井食堂、MASK創意生活館、愛玩色創意館等8家，推出下殺5折的行程，500元可折抵DIY行程，相當超值。

縣化彰政府盼透過套裝旅遊行程，帶動彰化的觀光產業，讓旅客可以在彰化深度旅遊，歡迎大家到彰化、認識彰化、探索彰化，愛上彰化。

(中時)