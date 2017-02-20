台嫌遣陸2種態度 羅智強轟蔡英文上台變啞巴
西班牙將200多位台籍詐欺犯遣送大陸，總統至今毫無表示，一改6年前菲律賓遣送台籍詐騙犯到中國時，蔡英文強調「維護主權、人民尊嚴是國家責任，要求政府儘快接回14名台嫌」。總統府前副秘書長羅智強在臉書嘲諷小英上台後就變啞巴，過去口中的「人民尊嚴」也人間蒸發了嗎？
2011年2月，菲律賓政府將一批跨國詐騙集團中的14名台灣犯嫌交給中國大陸。當時蔡英文痛批「這是近年來馬政府外交工作上最大的挫敗，顯示外交休兵策略錯誤」。羅智強質疑，這次200多位台嫌被遣送大陸，是菲律賓案的15倍，那又是什麼様的「挫敗」，算不算「宇宙級的大失敗」。
其次，當年蔡英文鄭重警告馬政府「維護主權、人民尊嚴是國家責任」，怎麼現在就不説話了，難道蔡英文上台後，「維護主權、人民尊嚴」就不是國家責任了嗎？
羅智強痛批蔡英文，當年高聲痛斥政府、要求政府把人要回來，現在卻神隱，這是演哪齣？在野時勇得天下無敵，上台後就躲得天下無影。蔡英文的戲路，也真是夠廣的。
(中時電子報)
文章來源：羅智強臉書
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