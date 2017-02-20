調任前夕破搶案 分局長留完美句點

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高雄市九如二路一家養生館昨天下午發生搶案，適逢轄區高雄市政府警察局三民第一分局長黃文哲調任前夕，誓言「案件不破不報到」，將士用命下，案發8小時內破案。

九如二路一家養生館昨天下午3時30分左右遭歹徒侵入，持槍走新台幣1萬8500元，黃文哲獲悉後即指示成立專案小組查緝。

專案小組根據吳姓被害人提供資料，調閱案發現場附近數十支監視器，鎖定朱姓及劉姓男子涉案，先於鼓山區裕誠路劉姓男子住處將劉姓男子拘提到案，並查扣改造手槍2把、彈匣3個、子彈91發、作案手套1雙、作案衣褲及贓款1萬8000元，隨後循線於鎮州路拘提朱姓男子到案，全案偵破。

黃文哲明天將調任小港分局長，案發後誓言「案件不破不報到」，將士用命下，案發8小時內將犯嫌繩之於法，迅速破案，於三民一分局長任內畫下完美句點。1060220

(中央社)