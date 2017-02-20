吳新興期盼僑商鮭魚返鄉投資台灣
僑務委員會委員長吳新興今天與紐約、新澤西州台商協會就僑（台）商返台投資等交換意見。吳新興期盼僑商「鮭魚返鄉」，返台投資「五加二」產業，台灣需要更多外來投資。
結束華埠中華公所全僑公宴後，吳新興下午邀集大紐約地區台商幹部茶敘座談，出席者包括紐約台商協會新任會長羅際潤、新澤西台灣商會會長闕漢榮等40餘人。
「五加二」產業是指，亞洲矽谷、生技醫療、綠能科技、智慧機械及國防航太等五大創新產業，再加上新農業、循環經濟。
針對政府在民國77年投入創立的「海外信用保證基金」，有台商提出成功協助事業發展個案經驗，或可提供有意投資又缺乏資金海外僑商申請參考。
談到僑商政策，吳新興表示，總統蔡英文執政後提出新南向政策，亦即將東南亞國家變成台灣未來經濟政治發展的戰略腹地。
他指出，台灣需要進一步強化與東協國家的結合，期盼東南亞國家與人民多到台灣投資與觀光旅遊，同時強化彼此的文化、科技、醫療交流。
面對台灣經濟現況，吳新興說，台灣需要國外直接投資（FDI），活絡經濟。期盼僑商事業有成後「鮭魚返鄉」，返台投資五加二產業，利用台灣豐沛科技人才及資源，投資與發展事業。
政府推動新南向政策，原則同意逐年撥款新台幣12億元大幅挹注僑委會「海外信用保證基金」，作為海外台商強而有力資金後盾。目前東南亞國家已占基金全體業務量6成左右。1060220
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。