吳新興期盼僑商鮭魚返鄉投資台灣

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僑務委員會委員長吳新興今天與紐約、新澤西州台商協會就僑（台）商返台投資等交換意見。吳新興期盼僑商「鮭魚返鄉」，返台投資「五加二」產業，台灣需要更多外來投資。

結束華埠中華公所全僑公宴後，吳新興下午邀集大紐約地區台商幹部茶敘座談，出席者包括紐約台商協會新任會長羅際潤、新澤西台灣商會會長闕漢榮等40餘人。

「五加二」產業是指，亞洲矽谷、生技醫療、綠能科技、智慧機械及國防航太等五大創新產業，再加上新農業、循環經濟。

針對政府在民國77年投入創立的「海外信用保證基金」，有台商提出成功協助事業發展個案經驗，或可提供有意投資又缺乏資金海外僑商申請參考。

談到僑商政策，吳新興表示，總統蔡英文執政後提出新南向政策，亦即將東南亞國家變成台灣未來經濟政治發展的戰略腹地。

他指出，台灣需要進一步強化與東協國家的結合，期盼東南亞國家與人民多到台灣投資與觀光旅遊，同時強化彼此的文化、科技、醫療交流。

面對台灣經濟現況，吳新興說，台灣需要國外直接投資（FDI），活絡經濟。期盼僑商事業有成後「鮭魚返鄉」，返台投資五加二產業，利用台灣豐沛科技人才及資源，投資與發展事業。

政府推動新南向政策，原則同意逐年撥款新台幣12億元大幅挹注僑委會「海外信用保證基金」，作為海外台商強而有力資金後盾。目前東南亞國家已占基金全體業務量6成左右。1060220

(中央社)