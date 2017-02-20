蔡英文民調止跌回升 游盈隆：枯木逢春相當離奇

蔡英文民調止跌回升，被評相當離奇。(報系資料照)

財團法人台灣民意基金會今天公布民調顯示，有41.4％的台灣人民贊同蔡英文總統領導國家方式，與去年12月和今年1月接連兩個月聲望重挫相較，強勢止跌回升，回到去年11月的總統聲望水平，基金會董事長游盈隆表示，這有如枯木逢春，是一個相當離奇的轉變。

台灣民意基金會今天早上在台大校友會館召開「年金改革、內閣改組與總統聲望」全國性民調發表會。這是基金會成立以來，第十次每月例行的重大議題民調。由基金會董事長游盈隆教授主持並主講，會中邀請國立東華大學教授施政鋒、國立台灣大學教授辛炳隆、以及成功大學教授、前立法委員許忠信等知名專家學者與談。

關於蔡英文的總統聲望，最新民意顯示，有41.4%的台灣人民贊同蔡英文總統領導國家的方式，同時，有41.3%的人不贊同蔡總統領導國家的方式，這使得贊同與不贊同比例出現1比1，旗鼓相當的態勢。

游盈隆表示，儘管和去年剛上任時相比，總統聲望仍大幅下滑了28.5個百分點，但若考量去年12月和今年1月接連兩個月聲望重挫的情況下，此番強勢止跌回升，回到去年11月的總統聲望水平，有如枯木逢春，是一個相當離奇的轉變。

關於林全內閣的施政滿意度，最新發現顯示，滿意林全內閣整體施政表現者有33.6%，不滿意的人有52%。若和上個月相比，滿意者上升了6.4個百分點，不滿意者減少了8.6個百分點，創下了近三個月相對最好的成績。但若以絕對數字來看，明顯過半數人民不滿意林全內閣的施政表現，仍舊是一個不得民心的嚴重警訊。

(工商)