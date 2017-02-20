蔡英文民調止跌回升 游盈隆：枯木逢春相當離奇
財團法人台灣民意基金會今天公布民調顯示，有41.4％的台灣人民贊同蔡英文總統領導國家方式，與去年12月和今年1月接連兩個月聲望重挫相較，強勢止跌回升，回到去年11月的總統聲望水平，基金會董事長游盈隆表示，這有如枯木逢春，是一個相當離奇的轉變。
台灣民意基金會今天早上在台大校友會館召開「年金改革、內閣改組與總統聲望」全國性民調發表會。這是基金會成立以來，第十次每月例行的重大議題民調。由基金會董事長游盈隆教授主持並主講，會中邀請國立東華大學教授施政鋒、國立台灣大學教授辛炳隆、以及成功大學教授、前立法委員許忠信等知名專家學者與談。
關於蔡英文的總統聲望，最新民意顯示，有41.4%的台灣人民贊同蔡英文總統領導國家的方式，同時，有41.3%的人不贊同蔡總統領導國家的方式，這使得贊同與不贊同比例出現1比1，旗鼓相當的態勢。
游盈隆表示，儘管和去年剛上任時相比，總統聲望仍大幅下滑了28.5個百分點，但若考量去年12月和今年1月接連兩個月聲望重挫的情況下，此番強勢止跌回升，回到去年11月的總統聲望水平，有如枯木逢春，是一個相當離奇的轉變。
關於林全內閣的施政滿意度，最新發現顯示，滿意林全內閣整體施政表現者有33.6%，不滿意的人有52%。若和上個月相比，滿意者上升了6.4個百分點，不滿意者減少了8.6個百分點，創下了近三個月相對最好的成績。但若以絕對數字來看，明顯過半數人民不滿意林全內閣的施政表現，仍舊是一個不得民心的嚴重警訊。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。