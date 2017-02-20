桃園推拉拉山輕旅行 原民及客家展好藝

桃園市府在台中春季國際旅遊大展打出「拉拉山輕旅行」主題，邀民眾體驗原民文化之美。（陳淑芬攝）

桃園市原住民族人口數近7萬人，居全國第三位，阿美族、泰雅族等族大多居住在都會區，在台中春季國際旅遊大展打出「拉拉山輕旅行」主題，一日或兩日遊的輕旅行就能夠體驗泰雅自然生態、生活文化與美食風味；此外，現場還安排原民及客家手工藝品展出，內容豐富精彩。

桃園市府規畫的「拉拉山輕旅行」有8條旅遊路線，透過一日遊或二日遊的輕旅行瞭解泰雅部落，遊客只要帶著背包，體驗泰雅的自然生態、山林之美、生活文化及美食風味，歡迎民眾探訪參觀。

「拉拉山輕旅行」一日遊有5條路線，包括「泰雅傳統文化有機之旅（嘎色鬧部落）」、「泰雅美食親水之旅（庫志部落）」、「泰雅樂活文化之旅（佳志部落）」、「泰雅口簧琴文化巡禮（溪口部落）」、「泰雅狩獵文化之旅（高義蘭部落）」；二日遊有3條路線，包括「泰雅賞櫻、媽媽桃採果之旅（佳志部落、高崗哈凱部落）」、「泰雅文化生態、拉拉山神木之旅（高義蘭部落）」及「泰雅羅馬假期之旅（溪口部落、嘎色鬧部落）」。

此外，活動現場還有客家事務局所安排的客家手工藝品展示，「客家好傘」融入革新與古典傳統的客家文化，將油桐花、台三線人文風景風格；「客家好皂」藉由種植藥草植物採用天然的植物油以冷治法製造，推出簡單健康、溫潤無毒的手工皂；「客家好藝」則將客家桐花及桐舟等融入藝品商品，呈現文化之美。

(中時)