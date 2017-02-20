民調：知名度 交通部長賀陳旦最高 教育部長潘文忠最低

財團法人台灣民意基金會今天公布最新民調，關於林內閣主要閣員的社會知名度，有高達6成7的人無法說出任何一位部長的名字，12位部長中，知名度最高的是交通部長賀陳旦，最低的是教育部長潘文忠。

台灣民意基金會今天早上在台大校友會館召開「年金改革、內閣改組與總統聲望」全國性民調發表會。由基金會董事長游盈隆教授主持並主講，會中邀請國立東華大學教授施政鋒、國立台灣大學教授辛炳隆、以及成功大學教授、前立法委員許忠信等知名專家學者與談。

關於林內閣改組的幅度，最新民意顯示，36.3%認為剛好，18.7%認為太小，14.4%認為太大，11.2%沒意見，19.1%不知道，0.2%拒答。換言之，儘管相對多數認為內閣局部改組幅度剛好，但不以為然的人仍有三成三，而且不知道或沒意見者高達三成，游盈隆表示，這顯示社會對此一內閣局部改組不冷不熱，並無強烈正面的肯定。

關於林內閣主要閣員的社會知名度，最新民意顯示：67.7%的人無法說出任何一位部長的名字，只有32.3%的人可以說出至少1位部長的名字。而在12部部長的社會知名度方面，最高的是交通部長賀陳旦21%，最低的是教育部長潘文忠0.5%，其他則介於兩者之間。

(工商)