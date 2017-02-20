旅展嘉義館 承億文旅五館聯合行銷
從嘉義發跡、如今分館遍及全台的「承億文旅集團」在「2017台中春季國際旅遊大展」中受嘉義市政府號召參展，旗下嘉義商旅、台中鳥日子、淡水吹風、花蓮山知道以及桃城茶樣子45折起的優惠住宿券。
承億文旅集團旗下擁有兩旅店品牌「承億文旅」與「承億輕旅」共九間分館遍布全台，包含花蓮、淡水、台中、嘉義、台南、高雄等，承億文旅透過「情熱、創意與美學」為構面所被實現的各項品牌活動，皆以圍繞該核心所營造；充分實現「偕同行銷」的精神。
除此之外，承億文旅將自身旅館平臺超脫成一種全新型態，除了本身之文創開發之外，更持續迎來台灣在地各種文創資源，邀請在地藝術家于各館內展演空間進行策展，透過定期的館內活動，能讓旅人對於承億文旅的每次造訪，皆常保新鮮感，每當想到要旅行時，即能在承億文旅實現被探索的體驗渴求。
去年下半年開始承億文旅集團更積極於旅遊服務體驗內容建置與開發，並與「高鐵假期」、「格上租車」等成為策略夥伴服務，讓入住的旅客除感受文創特色住宿，也能展開在地文創深度行程，並有方便的交通工具在當地深入風土民情。
這次參與台中春季國際旅展承億文旅釋出嘉義商旅、台中鳥日子、淡水吹風、花蓮山知道等四館通行的雙人平日住宿卷，只需2299元約為5折價，另桃城茶樣子平日雙人住宿券只要3299元，約為45折；現場還有買十送二的優惠，買愈多、愈划算。
(中時)
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