張學友演唱會 蕭敬騰朝聖哭慘

「歌神」張學友昨晚在台北小巨蛋舉行台北站演唱會最後一場，許多藝人都到場朝聖，歌手蕭敬騰在演唱會結束後也到後台和張學友拍照，蕭敬騰說，昨晚聽到「離人」等歌曲都哭慘。

「A CLASSIC TOUR 學友．經典世界巡迴演唱會」，昨晚台北站最後一場，也是巡演的第55場，許多藝人包括「二姐」江蕙、蕭敬騰、五月天阿信、蔡依林等都到場聆聽、朝聖。

蕭敬騰昨晚在演唱會結束後，也跑到後台和張學友合照，接受訪問時提到，自認張學友和他拍照時笑得最開心，蕭敬騰也在臉書上貼出兩人合影，並表示，「我就說吧！只有哥會跟弟拍照，而且，弟跟哥拍照時哥是最快樂的」。

蕭敬騰說，昨晚聽到歌曲「離人」就泛淚，到了組曲系列更是「哭慘」，「很多小時候聽的歌，聽了會恍神，想到很多小時候的事」。

蕭敬騰經紀人Summer也補充，蕭敬騰昨天到後台一打開門，就大聲尖叫說，「哇！好興奮」，像個小孩子一樣，只見「歌神」張學友冷靜地以微笑回應，不過蕭敬騰的反應也讓眾人笑翻。1060220

(中央社)