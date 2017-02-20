小英民調離奇「枯木逢春」 滿意不滿意五五波

台灣民意基金會20日舉行民調記者會，由基金會董事長游盈隆主持，並邀請國立東華大學教授施政鋒、國立台灣大學教授辛炳隆、以及成功大學教授、前立法委員許忠信分析。（陳建瑜攝）

台灣民意基金會上午公布民調顯示，有41.4%的受訪者贊同總統蔡英文領導國家的方式，但也有41.3%的人不贊同蔡總統領導國家的方式，贊同與不贊同比例呈現1比1，旗鼓相當的態勢。基金會董事長游盈隆形容，此番強勢止跌回升，回到去年11月的總統聲望水平，頗有「枯木逢春」般的離奇感覺。

基金會題目與過去9個月相同，詢問受訪者對於總統蔡英文上任已經9個月，是否「贊同或不贊同」她處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策。結果顯示，8.4%受訪者非常贊同，33%還算贊同，28.9%不太贊同，12.4%一點也不贊同，17.4%沒意見或不知道。

根據這次民調結果，與最近一個月相比，贊同蔡總統處理國政方式的人上升7.6％；值得注意的是，和上個月相比，不贊同蔡總統領導國家方式的人，從54.4%大幅縮減到41.3%，使得贊同與不贊同比例出現1比1，旗鼓相當的態勢。

游盈隆指出，儘管和去年剛上任時相比，總統聲望仍大幅下滑28.5％，但若考量去年12月和今年1月接連兩個月聲望重挫的情況下，此番強勢止跌回升，回到去年11月的總統聲望水平，「頗有枯木逢春般的離奇感覺」。

對於蔡總統民調止跌回升，游盈隆初步解釋，主要是「胡蘿蔔與棒子效應」（carrot and sticks effect），台灣民意對蔡政府農曆年前後的3個努力做出了顯著正面的回應，包括八千億經建計畫的推出、內閣改組、以及提出具體年金改革方案。

另一項解釋是，「年節和情人節效應」（New year and Valentine’s Day effect），因為二月民調是在元宵節剛過，情人節前一天及當天所做，以台灣人傳統「過年時只講好話，不講難聽話」的風俗習慣，對當政者會較為包容，或許不無可能。

不過，相較蔡總統的止跌回升，民調顯示，目前滿意林全內閣整體施政表現者有33.6%，不滿意的人有52%。若和上個月相比，雖然滿意者上升6.4％，不滿意者減少了8.6％，創下了近三個月相對最好的成績。但若以絕對數字來看，明顯「過半數人民」不滿意林全內閣的施政表現，仍舊是一個不得民心的嚴重警訊。

此次民調由山水民意研究公司負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2016年2月13及14兩天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1088人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.97個百分點。

(旺報)