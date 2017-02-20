日核災食品、瘦肉精美豬「夾擊」林聰賢回應..
面對日本核災食品及瘦肉精美豬是否開放進口。農委會主委林聰賢今天接受廣播節目訪問時表示，什麼課題都要面對，美豬方面，AIT局處首長目前還沒來找他談過，尚無壓力。日本食品方面，他認為，進口食品若有輻射汙染，都應禁止。
林聰賢表示，瘦肉精美豬是政治問題也是食安問題，在國際談判過程中，會優先站在豬農權益和消費者健康的角度思考，若有國際談判，也會把這立場向對方說清楚，台灣禁止使用瘦肉精，美國在台協會(AIT)的局處首長目前還沒來找他談過，目前針對瘦肉精美豬沒有壓力。
林聰賢指出，現在也積極向國際單位申請，希望台灣能解除口蹄疫疫區，讓豬肉可以外銷。外界擔心，推動台灣豬肉外銷，是否是當成開放瘦肉精美豬的配套措施，對此林聰賢也否認，強調現在還沒接獲與美國或相關外貿談判的議題。
談到日本核災食品輸台，林聰賢表示，到底什麼產品能進口，主要是由衛福部處理，農委會責任在於，假如進口的產品會對國內農產造成衝擊，要替農民爭取利益。至於政府是否仍打算開放，林聰賢表示，農委會現在都在忙著防疫，沒有進一步消息，但是任何國外進口食品若有輻射汙染，應該都要禁止才對。
(中時)
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