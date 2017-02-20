年金改革民調 僅四成七對政府有信心

根據台灣民意基金會20日公布民調，對於蔡政府年金改革僅四成七有信心，顯示民眾對年改信心不足，多數人質疑改革步伐太慢，18%改革方案也尚未形成社會共識。(資料照片/黃世麒攝)

政府強力推動年金改革，根據台灣民意基金會今天公布的民調，對於蔡政府年金改革僅四成七有信心，顯示民眾對年改信心不足，其中公教所得替代率改革方案仍未獲得社會多數的支持，多數人質疑改革步伐太慢，18%改革方案也尚未形成社會共識。

財團法人台灣民意基金會今（20日）早上在台大校友會館召開「年金改革、內閣改組與總統聲望」全國性民調發表會。

此次全國性民意調查內容豐富，有有八大重點：一、蔡英文的總統聲望；二、林全內閣整體施政滿意度；三、台灣人對林內閣局部改組的反應四、林內閣12部部長的社會知名度；五、台灣人對蔡政府年金改革方案的反應；六、台灣人對蔡政府年金改革的信心；七、台灣人對「一例一休」新勞工政策的反應；八、台灣人對蔡政府司法改革的信心。

有關公教人員18%優存利息問題的改革，蔡政府主張從2018年起，分六年三階段調降為9%、6%、3%，每兩年降一梯次，六年後歸零。針對這項改革方案，最新民意顯示，40.9%說剛好，32.4%說太慢，14.3%說太快，4%沒意見，8.4%不知道/拒答。

基金會董事長游盈隆表示，整體而言，這顯示蔡政府有關十八趴的改革方案反對者眾，尚未形成社會共識。

關於公教人員所得替代率的改革，蔡政府主張從2018年起，分16年，將公教人員所得替代率從75%降為60%。針對這項改革主張，最新民意顯示：38.6%說太慢，34.9%說剛好，10.4%說太快，4%沒意見，8.4%不知道/拒答。換句話說，蔡政府有關公教人員所得替代率的改革方案並未獲得社會多數的支持，相對多數的人質疑改革步伐太慢。

至於蔡政府能否做好「年金改革」的工作，最新民意顯示：10.9%非常有信心，36.1%還算有信心，29.6%不太有信心，16.6%一點也沒信心，1.9%沒意見，4.9%不知道/拒答。換句話說，全國民眾四成七有信心，約四成六沒信心，兩者差距僅0.8%，幾乎不相上下。顯示民眾對蔡政府年金改革信心不足。

(工商)