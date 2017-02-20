入府對談後 挺同婚、反同婚下一步

攸關同婚平權的民法修正案去年底初審過關，戰線拉長到今年。隨立法院新會期展開，總統府承諾成立雙邊對話平台，正反雙方並已醞釀下一步，近期均將有新行動。挺同婚方將以連串行動為婚姻平權議題加溫、推動社會對話，反方則於下周再上街頭表達家長心聲。

同婚修法進入朝野協商，但爭議持續延燒，蔡英文總統18日會見正反陣營，對於對話來得比預期晚致歉，承諾以總統府層次成立雙邊對話平台，邀雙方入府溝通；司法院3月24日也將針對「同婚是否違憲」議題進行言詞辯論。

「同志已等太久，腳步不能停下。」婚姻平權大平台立法遊說專案經理鄧筑媛昨重申，同志不能再等，訴求儘快修民法、絕不接受專法形式。政府跨出第一步，但是否淪為拖延戰術仍須觀察，近期將聯合挺同團體具體回應。

她也說，挺同方目前已著手規畫一連串行動，持續為婚姻平權議題加溫、推動社會對話，例如將呼應大法官釋憲，參考國外經驗募集民間專業意見書。婚姻平權造成社會紛擾，主要來自反方不實謠言與抹黑，政府應對此負起責任。她也向反方喊話，「如果真的關心下一代，就應該建立一個沒有歧視的社會。」

而反方由家長代表近期組成「滿天星素人連線」，發起「百萬大叔站出來」行動，號召上萬人於25日下午齊聚立法院外，並穿著「自己的孩子自己救」白衣表達訴求。

「我們是全國父母親，我們反對同婚修法！」主辦單位說，素人連線由全國父母家長組成，將發表「三拒侵安」宣言，拒絕外國人愛滋健保、拒絕同志教育進校園、拒絕同婚修法害台灣，人民忍無可忍，走上街頭自救。

另一反方團體、下一代幸福聯盟則已發起公投連署，家長代表曾獻瑩表示，若修法進入院會討論，關鍵時刻將落於4、5月，支持同志權益，但牽涉婚姻定義改變，須由全民決定。

(中時)