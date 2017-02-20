台中旅展最後一天業者卯勁釋優惠

2017台中春季國際旅遊大展，最後一天，雖然碰上星期一，一大早人氣依然不遜色。（黃國峰攝）

「2017台中春季國際旅遊大展」進入倒數計時，繼周六日創下六萬人次參觀人潮後，累計已開創3000萬元的商機，周一上班日，現場仍有多場活動，尤其消費滿五千抽萬元好禮，今日仍將祭出價值12000元的金廈假期雙人券，預估今日下午將有不少回流民眾到場搶最後的優惠機會。

2017年全國第一檔旅展活動「2017台中春季國際旅遊大展」自17日起一連四日在「中時國際會展中心」(原朝馬工商展覽中心)舉行，今（20日)活動倒數計時，一早人潮雖未如假日多，但不少民眾是先前看好優惠餐券、住宿券趕在最後一天下單購買，上午九點半一開門民眾蜂湧入內，做足功課直奔展攤前搶便宜，現場交易熱絡。

許多業者也搶在最後一天，為出清帶來的物產，或做最後衝刺，現場提供多樣的試吃，搶攻消費者荷包。「來喔，來喔，好康在這邊！」業者各顯神威拉客，有的分送精美小禮，有的則是現場讓消費者吃免驚，各縣市政府也在現場以DIY教學方式，讓民眾親身體驗在地物產與文化。

今天的重頭戲是下午三點在大會舞台區舉辦的消費滿五千抽萬元好禮的活動，主辦單位將在今日送出價值一萬兩千元金廈假期雙人券，消費者不要錯失這個機會。

(中時)