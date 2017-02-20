司法改革啟動 民調顯示五成民眾沒信心
蔡政府啟動司法改革，司改國是會議籌備委員會今天召開首場分組會議，台灣民意基金會今天公布民調，對蔡政府做好司法改革有高達五成的人沒有信心，顯示台灣社會對蔡總統所推動的司法改革悲觀遠多於樂觀。
財團法人台灣民意基金會今天（2/20）早上在台大校友會館召開「年金改革、內閣改組與總統聲望」全國性民調發表會。
關於蔡政府司法改革，最新民意顯示：7.8%非常有信心；32.5%還算有必要；29%不太有信心；20.9%一點也沒信心；9.9%不知道/沒意見。
台灣民意基金會基金會董事長游盈隆表示，換言之，約四成的人對蔡政府做好司法改革有信心，但有高達五成的人沒有信心。整體來看，這顯示台灣社會對蔡總統所推動的司法改革的前景看法分歧，沒信心者遠多於有信心者約10個百分點，悲觀遠多於樂觀。
至於企業普遍反彈的一例一休新勞工政策，最新民意顯示：9.1%非常支持，26.7%還算支持，26.7%不太支持，28.2%一點也不支持，2.7%沒意見，6.6%不知道/拒答。
換言之，有高達五成五的人不支持，支持的只有約三成六，兩者相差19.2個百分點。意味著「一例一休」這項蔡政府的重大政策仍然是蔡政府一個揮之不去的困擾。
(工商)
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