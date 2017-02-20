基隆館美味旅展盡現伴手禮饕客瘋

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「基隆館」透過豐富的主題館旅遊行程介紹及多元的特色伴手禮。（張妍溱攝）

「2017台中春季國際旅遊大展」來自各縣市主題館推展其地方特色，其中「基隆館」透過豐富的主題館旅遊行程介紹及多元的特色伴手禮與農漁特產現場販售試吃，邀請國內外民眾到基隆享受美食與山海人文風光。

號稱中台灣春季最大的旅展現場，基隆市政府交通旅遊處受邀於台中市「中時國際會展中心」(原朝馬工商展覽中心)展出，

聯合5家業者到現場設攤，希望行銷推廣基隆的特色產品與山海人文風光。

知名美食、伴手禮聚集，包括耀集海之鮇、漁品軒、蔡技食品、心干寶貝干貝醬等都是第一次來「中時國際會展中心」參展，希望藉這次參展讓更多民眾體驗基隆新鮮又有創意的美食魅力。

參與多次旅展的心干寶貝海鮮醬老闆吳永安也認為多多曝光對產品行銷絕對有幫助。以特色美食作為主角果然吸引許多民眾前來品嚐。

基隆市交通旅遊處方面表示旅展4天，基隆市攤位將天天有多場特賣及試吃活動，歡迎到旅展的民眾日後到基隆旅遊吃美食。

(中時)