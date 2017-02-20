機捷通車 21世紀不動產：桃園市房價最快5年有機會追上新北

繼機場捷運將正式通車，21世紀不動產表示，桃園市擁有桃園國際機場的重要對外門戶，並銜接台灣最大都會區「雙北」以及新竹科學工業園區，在各項交通及重大交通建設到位，房價有機會在5至10年追上新北市。

21世紀不動產汎太開發HPF團隊總經理歐陽誠指出，前兩年受到政府各項房地稅務開徵及景氣調節，導致桃園房市進入平價的低檔區，然而城市繁榮與衰退的觀察重要指標有兩項，一是人口數、二是公共建設，桃園市2016年淨移入增加4萬餘人，為全台之最；在交通及大型公共建設上，也是全台之冠，綜合判斷桃園市2017年房價是一個結合剛性需求與新興城市優勢的起漲趨勢。

歐陽誠建議，有意在桃園市置產的民眾可以適時進場買房，未來長線是逐年上漲的趨勢，房價會逐年追上新北市，部分區域甚至5至10年就會超越新北市。

歐陽誠強調，2017年桃園房市有1個新亮點、兩大基礎、3大核心以及8大重點，第一個新亮點是青埔，繼行政院通過推動「亞洲矽谷」方案，未來包括產業聚落成形、人才匯集，都將帶動青埔成為發展深具潛力的地區。

至於桃園房市成長的兩大基礎，一是人口的增加，另一個是大型公共建設吸引觀光及就業人潮，奠定房市向上的穩固基礎，包括青埔、桃園區、中壢區3大區塊發展都會化，再由機捷、桃園捷運、台鐵地下化3大交通動脈串聯起來，讓整體發展更趨於成熟、水到渠成。

除了3大交通動脈的串聯，他說，桃園航空城、航空城世貿中心、市立圖書館、市立美術館、捷運棕線延伸線等建設計畫即將啟動，合併共為8大重點，使得未來桃園市成為台北市、新北市「雙北」以外最大都會區，發展潛力不可小覷。

(工商)