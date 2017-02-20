《時來運轉》2017年WBC陣前大閱兵（系列之三）美、多爭搶C組冠軍

美國經典賽代表隊由前老虎總教練李蘭掌兵符。(美聯社資料照)

2017年世界棒球經典賽(WBC)預賽C組將於3月9日起在佛羅里達邁阿密馬林魚隊主場開打，C組四隊分別是美國、加拿大、多明尼加和波哥倫比亞。多明尼加是上屆冠軍，哥倫比亞則是首次打進16強，美加兩軍雖然都是連續第四屆與會，但由大聯盟一線球星組成的美國隊前三屆表現並不突出。目前在國際知名運動博奕網站的奪冠盤口，衛冕軍多明尼加奪冠賠率1賠3.50仍居第一，美國隊賠率3.75已升至第二。

美國隊今年由老教頭李蘭（Jim Leyland)執掌帥印，因他在美國棒壇的輩份、聲名極高，受他邀請的球星若非有傷在身，多半同意參賽，球隊組軍過程尚稱順利，陣中名將如雲，已確定加入的投手包括：光芒隊王牌先發阿契（Chris Archer）、藍鳥隊的史卓曼（Marcus Stroman）和先發、後援兩相宜的安卓米勒（Andrew Miller,印地安人）、吉文斯（Mychal Givens,金鶯隊）、克里帕（Tyler Clippard,洋基）。

史卓曼(左)、安卓米勒(右上)及阿契，為美國隊此次不可或缺的投手戰力。(美聯社資料照)

另外，運動家王牌葛瑞（Sonny Gray)、藍鳥隊哈普（J.A.Happ)、皇家左投達菲（Danny Duffy,）、老虎隊去年的美聯新人王傅莫爾（Michael Fulmer）等人都列為指定投手替換人選（designated pitchers pool），可以在晉級前八與前四強後，替換加入。

三名捕手由巨人球星波西（Buster Posey）領銜,加上老手艾利斯（A.J. Ellis,馬林魚）和魯克洛伊（Jonathan Lucroy）。內、外野防線則充滿打擊高手，依序是：洛磯隊阿瑞納多（Nolan Arenado）、紅雀隊麥特卡本特（Matt Carpenter）、響尾蛇戈史密特（Paul Goldschmidt）、皇家隊荷斯莫（Eric Hosmer）、老虎隊金斯勒（Ian Kinsler）、國民隊丹尼墨菲（Daniel Murphy）等人。四名外野手由金鶯大將亞當瓊斯（Adam Jones）鎮守中外野，加上海盜球星麥卡勤（Andrew McCutchen）和史坦頓（Giancarlo Stanton）、葉利奇（Christian Yelich)二名馬林魚隊主場明星。

波西(中)領銜，美國隊捕手陣容相當堅強。(美聯社資料照)

「怪力男」史坦頓(右起1)、金鶯亞當瓊斯(左起2)等人帶槍投靠，外野陣火力驚人。(美聯社資料照)

擁有如此堅強打擊陣容，足以證明李蘭的號召力和美國隊在本屆賽會爭搶冠軍的決心。

衛冕軍多明尼加由阿路（Moises Alou）執符領軍，內外野手各個都是攻守俱佳的一線戰將，包括上屆賽會MVP坎諾（Robinson Cano）、金鶯隊球星馬恰多（Manny Machado）、遊騎兵老將貝爾崔（Adrian Beltre）、藍鳥大將包提斯塔（Jose Bautista）、全壘打王克魯茲（Nelson Cruz）、快腿瑞耶斯（Jose Reyes）等人。

上屆MVP坎諾(中)領軍，多明尼加依舊擁有不容忽視的強大戰力。(美聯社資料照)

投手原本是多隊較弱一環，但奎多（Johnny Cueto）、沃奎茲(Edinson Volquez)、馬丁尼茲（Carlos Martinez）宣布加入後，先發投手戰力大幅提升，加上洋基和大都會的牛棚主力貝騰瑟斯（Dellin Betances）、法米利亞（Jeurys Familia）可以鞏固後援，衛冕軍可說人員充沛、戰力十足。

奎多(中)、沃奎茲(左)、馬丁尼茲組成多國三大先發。(美聯社資料照)

加拿大隊的紅人隊台柱球星瓦托（Joey Votto)已宣布退出國家隊，打線將由勇士隊強打弗瑞曼（Freddie Freeman）領銜，老將馬丁（Russell Martin)和長打好手桑德斯（Michael Saunders）還不確定是否出征。

勇士隊弗瑞曼是加拿大打線中星光最耀眼的打者。(美聯社資料照)

加隊投手在獲得已退休的前大聯盟球星丹普斯特（Ryan Dempster）和賈尼耶（Eric Gagne）加盟後也具競爭力，賈尼耶曾以單季55次救援成功贏得2003年國聯投手賽揚獎。

哥倫比亞有大聯盟現役投手坎塔納（Jose Quintana）和泰倫（Julio Teheran）領軍，其他較具知名度的球員是索拉諾兄弟，強納森索拉諾（Jhonatan Solano）是國民隊主力捕手，兄長唐納文索拉諾（Donovan Solano）鎮守二壘。

坎塔納(上)跟泰倫能率哥倫比亞走到多遠？(美聯社資料照)

預賽C組應是美、多兩隊爭冠的局面。加拿大和哥倫比亞想在這組晉級難度極高，美國和多明尼加之役，預定於3月11日登場，精彩可期。

(中時電子報)