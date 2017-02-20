小英推司法改革 民調：悲觀遠多於樂觀

台灣民意基金會20日舉行民調記者會，由基金會董事長游盈隆（右二）主持，並邀請國立東華大學教授施政鋒（左二）、國立台灣大學教授辛炳隆（左一）、及成功大學教授、前立法委員許忠信（右一）分析。（陳建瑜攝）

總統蔡英文力推司法改革，但根據台灣民意基金會上午公布的民調顯示，僅約4成的人對蔡政府做好司法改革有信心，但有高達5成的人沒有信心。基金會指出，這顯示台灣社會對蔡總統所推動的司法改革的前景看法分歧，沒信心者遠多於有信心者約10％，悲觀遠多於樂觀。

民調詢問受訪者，對於司法改革是蔡英文政府重要施政目標之一。對蔡政府做好「司法改革」信心程度。結果顯示，7.8%非常有信心；32.5%還算有必要；29%不太有信心；20.9%一點也沒信心；9.9%不知道或沒意見。

另外，民調亦詢問，對於蔡政府的「一例一休」新勞工政策，有9.1%受訪者非常支持，26.7%還算支持，26.7%不太支持，28.2%一點也不支持，2.7%沒意見，6.6%不知道或拒答。

換言之，有高達五成五的人不支持，支持的只有約三成六，兩者相差19.2個百分點。基金會指出，意味著「一例一休」這項蔡政府的重大政策仍然是蔡政府一個揮之不去的困擾。

另外，民調也首度詢問林內閣主要閣員的社會知名度，結果顯示，67.7%的人無法說出任何一位部長的名字，只有32.3%的人可以說出至少1位部長的名字。而在12部部長的社會知名度方面，最高的是交通部長賀陳旦21%，最低的是教育部長潘文忠0.5%，其他則介於兩者之間。

本次民調由山水民意研究公司負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2016年2月13-14兩天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1088人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.97個百分點。

(旺報)