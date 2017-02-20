南部空品差 半數測站達紅害

我要評比

今天南部地區空氣品質持續不佳，上午已有近半數的13個測站空氣品質指標（AQI）達紅色警示，對所有族群不健康，宜減少在戶外活動。

根據環保署空氣品質監測網，截至上午9時的觀測資料，雲嘉南及高屏地區達到紅害的測站包括麥寮、臺西、新港、朴子、新營、橋頭、大寮、楠梓、仁武、左營、前金、復興、小港。中部的線西也是紅色警示。

此外，西部地區多數測站也達到橘色警示，對敏感族群不健康。1060220

(中央社)